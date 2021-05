Concorrência faz bancos apertarem margem em crédito a empresas no 1º trimestre

Os efeitos benéficos da competição no setor financeiro já se fazem notar nos empréstimos concedidos a empresas pelos cinco maiores bancos do País. Conforme estudo realizado pelo marketplace de crédito Capital Empreendedor, nas seis linhas com recursos livres mais relevantes no financiamento a negócios, o spread (diferença entre a taxa pela qual os bancos captam recursos e a cobrado no repasse) encolheu 10%, entre janeiro e março, mesmo com a retomada, nesse período, da elevação da taxa básica pelo Banco Central (BC).

O aperto na margem dos bancos não vem do segmento de grandes empresas, em que as taxas já são competitivas. A concorrência vem se acirrando entre empresas médias ou menores, até micro. Com base em dados do BC, a Capital Empreendedor observou que o chamado middle market vem se expandindo a uma velocidade duas vezes mais rápida que a carteira de grandes empresas. Entre fevereiro de 2020, antes que a pandemia se instaurasse, e fevereiro deste ano, as carteiras de crédito a micro, pequenas e médias empresas dobraram de tamanho, ou até mais que isso.

Bons pagadores

Mesmo com a escassez de recursos imposta pela pandemia, a inadimplência entre micro, pequenas e médias empresas surpreendeu. Entre as menores, os créditos com atraso superior a 90 dias cederam, em um ano, de 4,28% para 3,23%, em fevereiro último. Entre as pequenas empresas, o calote caiu de 2,72% para 1,71%, na mesma comparação, chegando a 1,5% no fim do ano passado, menor nível histórico do indicador. Nas médias, ficou em 1,16%, em fevereiro, vindo de 1,9%, um ano antes, quando a pandemia ainda não havia afetado os números.

