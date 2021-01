Concorrentes em shoppings, Lumine e Terral lançam site de vendas em parceria

As administradoras de shopping centers Lumine e Terral estão lançando, conjuntamente, um site para a venda dos produtos dos seus lojistas. A iniciativa vai abranger 14 empreendimentos espalhados pelo País, como SP Market (SP), Iguatemi Florianópolis (SC) e Canoas Shopping Center (RS), entre outros.

Amigos. Esta é a primeira vez que competidoras se juntaram para lançar um marketplace em comum. A união tem como pano de fundo a busca por ganhos de escala, diluição de custos e oferta de um mix de produtos mais amplo aos consumidores.

Urgência. Desde a chegada da pandemia e as restrições para circulação de pessoas, as administradoras de shoppings agilizaram os esforços para tornar os estoques físicos dos lojistas disponíveis também para vendas online. Embora as grandes varejistas já tivessem seus próprios sites, esta não era uma realidade dos pequenos e médios comerciantes.

Futuramente. Lumine e Terral pretendem reunir os demais shoppings sob administração de ambas as redes, em um total de 40 empreendimentos. Também há planos de abrir o marketplace para a entrada de outros estabelecimentos, independentemente de qual rede pertencem.

Contato: colunabroadcast@estadao.com