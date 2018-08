Profissionais com formação superior estão mais pessimistas com o mercado de trabalho. O índice medido pela Robert Half mostra queda na confiança em relação ao futuro do trabalho, para 47,1 em julho, de 50,2 em abril. É a primeira vez em quatro trimestres que o indicador fica abaixo de 50. Entre profissionais empregados, o mesmo índice já estava abaixo de 50 desde abril, quando encerrou em 47,9. Em julho, recuou para 45,3.