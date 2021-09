Confiança do comércio recua em setembro, após três meses de melhora

Os comerciantes brasileiros perderam um pouco do otimismo em setembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou recuo de 0,4% em relação a agosto, para o patamar de 119,3 pontos, ou seja, permanece na zona de satisfação (acima dos 100 pontos).

O resultado sucede um aumento acumulado de 30,7% nos três meses anteriores. Na comparação com setembro de 2020, o indicador de confiança teve crescimento de 30,2%.

Segundo a CNC, o pequeno recuo de setembro não configura mudança de tendência no humor do empresariado. A expectativa para a próxima leitura do indicador é positiva, já que o Dia das Crianças, em 12 de outubro, costuma ser uma data relevante para o desempenho das vendas do varejo brasileiro. A entidade divulga o estudo completo a partir das 10h30 desta terça-feira, 21.

