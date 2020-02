Confiança do consumidor cresce 1,2 ponto em 2019, segundo CNDL/SPC Brasil

O indicador de confiança do consumidor encerrou 2019 com 47 pontos (em uma escala que vai até 100), patamar 1,2 ponto acima do registrado no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do CNDL/SPC Brasil que serão divulgados nesta quarta-feira, 05.

Pé atrás. A percepção geral dos consumidores em relação à economia permanece negativa, apesar de ter ficado menos negativa do que no ano anterior. Segundo os dados, 62% dos brasileiros avaliam como “ruim” o atual momento econômico do País – no ano passado, eram 72%. Já o porcentual de brasileiros que considera “bom” o momento econômico teve ligeira melhora de 2% para 7%. Outros 30% consideram “regular”.

Aperto. Em relação à própria vida financeira, 14% dos consumidores avaliam a situação como “boa”, 47% como “regular” e 38% como “ruim”. Para 55% dos entrevistados, o custo de vida é o que mais tem pesado no orçamento, seguido pelo desemprego (20%).

Notícia publicada no Broadcast no dia 04/02/2020

