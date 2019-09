Confiança do consumidor encolhe em setembro, mostra CNDL/SPC Brasil

A frustração com a lentidão na retomada econômica pesou na confiança do consumidor. O indicador, medido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), atingiu 47,4 pontos em setembro, abaixo do mês anterior, quando ficou em 48,2 pontos. De acordo com o levantamento, seis em cada dez brasileiros (60%) avaliam negativamente as condições atuais da economia. No comparativo anual, porém, o indicador de confiança teve alta de 5,4 pontos.