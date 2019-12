Confiança do consumidor piora após 11 meses do governo Bolsonaro

O consumidor está mais pessimista do que no começo do ano, quando as expectativas giravam em torno do início da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Indicador que mede a confiança dos brasileiros atingiu 47,2 pontos em novembro, abaixo do índice registrado em janeiro último, de 49 pontos, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Pesa, sobretudo, a frustração com a lentidão na retomada econômica: somente 9% dos consumidores avaliam o momento como bom. Em contrapartida, seis em cada dez (66%) acham o cenário econômico ruim.

Já foi pior. Na comparação com outubro, quando foi de 46,6 pontos, o índice de confiança dos consumidores brasileiros em novembro melhorou, revertendo dois meses consecutivos de queda. Também superou os resultados de novembro de 2018, quando o indicador marcou 46,2 pontos.

