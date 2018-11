Confiança do empresário do comércio tem maior alta em 9 meses

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), que será divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou a maior alta mensal em nove meses, alcançando 109,8 pontos em novembro, com um aumento de 1,4% ante outubro. Na relação anual, o avanço foi de 0,4%. Neste ano, no entanto, o maior patamar foi registrado em março, com 114,5 pontos.

Emprego. A pesquisa da CNC revela ainda que 70,1% dos entrevistados têm intenção de contratar, o maior nível para meses de novembro desde 2014.