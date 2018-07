Conselhos no Brasil não estão preparados para ataques cibernéticos

Os Conselhos de Administração no Brasil não estão preparados para orientar as maiores empresas brasileiras sobre os riscos cibernéticos, mostra pesquisa feita pela 62ª Mesa de Debates do ACI Institute, da consultoria KPMG, que contou com a participação de 123 executivos. Os dados mostraram que 80% dos consultados não se sentiam seguros em relação ao aconselhamento do “board” sobre esse tema, em um momento em que a exposição das companhias a ataques dessa natureza é crescente.

Siga a @colunadobroad no Twitte