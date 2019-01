Consigaz crescerá com novas fábricas

Depois de fazer exercícios de acesso ao mercado de capitais, de olho numa grande aquisição nos últimos anos, o grupo Consigaz está trabalhando para crescer acima da média geral de sua área, em 2019. O objetivo é expandir operações para outras regiões do País, com imóveis, possíveis fábricas e um “agressivo plano comercial”. A Consigaz, no entanto, se recusou a dizer se teria interesse na compra da Liquigas, que voltará à leilão depois que a compra pela Ultragaz, do grupo Ultra, por R$ 2,8 bilhões, foi reprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade).

Bastidores. Com 1.100 funcionários e atuação na distribuição de GLP em seis estados, produção de cilindros e no ramo imobiliário, a empresa passou no último ano por uma grande reestruturação de áreas, organograma e fluxo de trabalho, comandado pela Fundação Dom Cabral.