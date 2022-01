Constantino Junior, da Gol, entra para conselho de empresa ‘cheque em branco’ dos EUA

O empresário Constantino de Oliveira Júnior, presidente do Conselho de Administração da Gol e membro da família fundadora da companhia aérea brasileira, se uniu a um grupo de empreendedores dos EUA para ajudar na busca por uma oportunidade promissora nos segmentos de Telecomunicações, Mídia e Tecnologia (TMT, na sigla em inglês) pelo mundo. Ele foi escalado para integrar o conselho da empresa de “cheque em branco” Twelve Seas Investment Company IV TMT, que caminha para levantar US$ 200 milhões na Nasdaq e investir num ativo do setor.

Nas Spacs, sigla oficial da modalidade, a experiência dos executivos conta muito porque os investidores não sabem de início qual será o alvo dos recursos. O time é encarregado de encontrar uma empresa com potencial para então fazer uma fusão e levá-la à Bolsa.

A Twelve Seas reúne pesos-pesados das finanças e executivos com longa experiência em negócios e nos segmentos que receberão o aporte. Entre eles estão Joseph Euteneur, ex-diretor financeiro da fabricantes de brinquedos americana Matell, no cargo de CEO, e Neil Richardson, ex-diretor do gigante de private equity KKR, com 35 anos de atuação na indústria financeira, na chefia do conselho.

Oportunidades

O grupo vê oportunidades no setor puxadas pelo avanço expressivo da tecnologia e na demanda por dados, principalmente nas áreas de streaming de vídeo e de informação, tendências aceleradas pela pandemia. Os segmentos no radar movimentaram US$ 4,1 trilhões em negócios de fusão e aquisição entre 2015 e 2020.

As Spacs movimentaram a cifra recorde de US$ 145 bilhões nos EUA no ano passado. O Brasil entrou de vez no radar da modalidade – as iniciativas lançadas para a região já somam mais de US$ 2 bilhões.

Constantino entra para um time de profissionais locais com atuação em conselhos de “cheque em branco”, como o ex-presidente do Citi no Brasil, Helio Magalhães, e o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP). A própria Twelve Seas contará com a ajuda de outro brasileiro, Cassio Calil, economista pelo Mackenzie e ligado à gestora Leste Kapital, com passagens pelo grupo Softbank e J.P. Morgan.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 20/01/22, às 17h22.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com