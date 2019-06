Construção civil gera 20 mil vagas de trabalho no quadrimestre

A quantidade de pessoas empregadas no setor de construção civil nos primeiros quatro meses do ano no País cresceu 0,88% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa a geração de 20.112 vagas, de acordo com dados compilados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-SP) com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal. No fim de abril, o setor empregava 2,314 milhões de trabalhadores. A pesquisa mostrou que, no quadrimestre, a expansão das vagas foi de 0,26% no segmento de obras e de 2,82% no de serviços. Apesar do aumento das contratações, o sindicato patronal considerou que os números mostram que o crescimento da construção ainda está longe da retomada esperada. Para este ano, a projeção das instituições para a expansão do PIB da construção caiu de 2,0% para 0,5%, refletindo a menor expectativa para a economia brasileira.

