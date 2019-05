Construção corta 12.648 vagas de trabalho em março no País

A quantidade de pessoas empregadas na construção civil em todo o País chegou a 2,295 milhões em março, queda de 0,54% em comparação com fevereiro, ou um corte de 12.648 vagas, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os dados já são livres de efeitos sazonais.

Não empolgou. Já na comparação com dezembro, o emprego no setor cresceu 1,02%, com a criação de 23.160 vagas. Entretanto, esse avanço ainda não empolgou os empreendedores do ramo, que temem um arrefecimento daqui em diante. O Sinduscon-SP afirmou que a queda do emprego em março, mês em que o indicador normalmente cresce, representa menor chance de a atividade no setor conseguir fechar o ano em alta. Em fevereiro, o Sinduscon-SP esperava aumento de até 4,5% nas vagas no ano. Mas na ocasião, as projeções de crescimento para o PIB estavam em 2,5%, enquanto hoje baixaram para 1,45%.