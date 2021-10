Construtech Ambar compra concorrente AutoDoc por R$ 100 milhões

A startup do setor da construção Ambar – que tem entre seus investidores a americana TPG Capital (antiga Texas Pacific Group) e a gestora brasileira de venture capital Igah – fechou a compra de outra startup do segmento, a AutoDoc.

A operação de R$ 100 milhões tem como pano de fundo o avanço das práticas de industrialização e digitalização dos canteiros de obras, com um número crescente de construtoras procurando ganhar agilidade e cortar custos.

A Ambar atua como uma fábrica de componentes elétricos, hidráulicos e de saneamento, entre outros, que são levados para montagem nos canteiros, como em um grande lego. Além disso, também oferece ferramentas digitais. É aí que se encaixa a aquisição da AutoDoc, empresa de softwares para gerenciamento de projetos, segurança e qualidade e para engenheiros e arquitetos.

A Ambar atende cerca de 1.100 canteiros atualmente, e a sua receita dobrou no último ano, acompanhando a evolução do mercado imobiliário. Juntas as empresas vão chegar a 1.800 canteiros.

