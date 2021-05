Construtora D2J vai transformar hotel em residência no Rio de Janeiro

O movimento de transformação de hotéis em residência ganha força no Rio de Janeiro, em meio à severa crise no setor de turismo. A novata D2J Construtora lança no próximo mês um empreendimento residencial que terá como base o prédio do antigo Flamengo Palace, fundado nos anos 1970. As obras de restauração (retrofit) devem durar um ano e a expectativa é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 36 milhões no projeto.

Com 17 andares, o hotel familiar fechou as portas após a crise de 2016 e foi comprado pela construtora por R$ 10 milhões. Um dos diferenciais é a vista privilegiada para a praia do Flamengo, que será mais bem aproveitada com a construção de uma cobertura para os moradores. Também haverá serviços como coworking e lavanderia. O projeto é voltado ao público investidor e tem administração da Housi, que oferece um modelo de assinatura para as locações.

Empresa negocia com outro hotel

A D2J foi fundada em 2018 e deve fechar o ano com R$ 180 milhões de VGV. A construtora negocia ainda com outro hotel, em Copacabana, para ser transformado em residencial. Outros símbolos da hotelaria carioca tiveram o mesmo destino: o Gloria, comprado pelo fundo imobiliário do Opportunity; e o Novo Mundo, que virou residência estudantil pelas mãos da Uliving.

Outra novata já indicou interesse por hotéis em dificuldades ou que fecharam as portas na crise. A Bait, investida da família Klabin, está de olho em ao menos cinco empreendimentos. A tendência também tem atraído fundos de investimento e estrangeiros.

