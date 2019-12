Construtora Kallas vai a caça de investidores no Oriente Médio

A direção da incorporadora e construtora Kallas está de malas prontas para uma rodada de conversas, o chamado road show no jargão do mercado financeiro, em janeiro. Os executivos da companhia visitarão investidores em Dubai e Abu Dabi, onde negociarão aportes para a expansão dos negócios imobiliários em São Paulo. O grupo tem foco no mercado de médio e alto padrão, além de uma empresa chamada Kazzas dedicada especificamente ao segmento popular, como imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

Favorável. A visão para o mercado imobiliário, segundo o dono do negócio, Emilio Kallas, é positiva e não faltam fontes de investimentos. Em vez disso, o desafio está em dar vazão aos projetos diante das restrições da lei de zoneamento na capital paulista. Para 2020, a previsão do grupo é lançar empreendimentos com valor geral de vendas total estimado em R$ 750 milhões.

Notícia publicada no Broadcast dia 24/12/2019, às 08:46:33

