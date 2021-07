Construtora Tenda quer obter metade das vendas por indicação boca a boca

A Construtora Tenda definiu a meta interna de atingir 50% das vendas para pessoas que procuram a empresa por indicação de clientes que já compraram um apartamento e ficaram satisfeitos. Hoje, esse indicador é de apenas 13,6%. A companhia já trabalha com bônus de R$ 400 para indicações que resultam em negócio fechado, mas, para alcançar os 50% previstos em até cinco anos, falta algo a mais: cativar o público.

A Tenda é focada em moradias econômicas, dentro do programa Casa Verde e Amarela. A diferença é que decidiu virar a chave na tentativa de se tornar uma empresa mais afável aos olhos de funcionários e clientes. E para isso contratou a executiva Cristina Caresia (ex-Hering e Natura) para a diretoria de Gente e Gestão. O objetivo é aumentar o engajamento e bem-estar dos colaboradores e fazer com que isso se reflita no atendimento aos clientes.

Gestão espartana

A decisão veio após anos e anos sob uma gestão espartana para reconstruir o próprio negócio. A empresa de construção ficou marcada, na década passada, pelos atrasos de obras, estouros de orçamentos, cancelamento de vendas e prejuízos em séries. A reorganização da casa terminou nos idos de 2019, voltando ao azul, mas as sombras da cultura de guerra ainda estavam no dia a dia.

Chegar a 50% de vendas por indicação é algo que diz muito sobre o nível de satisfação dos clientes, observa a diretora. Além disso, tem a vantagem de reduzir as despesas de propaganda para captação de potenciais compradores de imóveis. A Tenda já é conhecida pela economia na hora de vender. É uma das poucas construtoras que pouco ou quase nunca monta estandes decorados para empreendimentos novos.

Em São Paulo, o seu ponto de vendas é o próprio escritório, no calçadão da Rua Boa Vista, a dez passos da Estação São Bento de metrô. O edifício, que já foi sede do luxuoso Jóquei Clube, lembrava repartição pública pelo visual modesto. Mas passou por reforma, inspirada nas empresas tech: acabou com as salas fechadas, ganhou espaços abertos e colaborativos e até um rooftop descolado para funcionários.

“O espartanismo ainda existe. Somos uma empresa pautada pela simplicidade. Não faz sentido estarmos em um triple A da Faria Lima”, diz Caresia. “Mas é um prédio bonito, acolhedor e continua no Centro de São Paulo, perto do nosso público e mantendo o DNA da eficiência”

