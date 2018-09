Consultas para mudança aos EUA disparam esse ano, segundo assessoria

O desânimo de brasileiros com desemprego, insegurança e com a economia, agravado com as eleições, fez disparar o número de clientes atendidos pelo escritório de advocacia Hayman-Woodward, especializado em expatriação, imigração e investimentos no exterior.

Enquanto, em 2016, o escritório atendeu cerca de 300 clientes, o número saltou para 1,1 mil no ano passado e, até agosto em 2018, já chegou nos 2 mil.

