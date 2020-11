Consultoria de reestruturação TCP Partners decola para o México

A consultoria de investimentos e gestão TCP Partners, especializada na reestruturação de empresas em dificuldade, vai abrir um escritório na cidade do México. No radar, estão as empresas de médio porte e a cadeia automotiva, nas quais os sócios observaram crescente demanda por consultoria na área de finanças corporativas e gestão de fusões e aquisições. Além disso, a relação comercial do Brasil com o México, principalmente no setor automotivo, representa também uma oportunidade.

Los 3 Amigos. Fundada por Wilbert Sanchez, a TCP é afiliada ao BTG Global Advisory (BTG GA), um grupo global de consultorias, e terá parceria no México com a norte-americana B. Riley Advisory Services, liderada por Gaston Mauvezin, do grupo B. Riley Financial Inc.

