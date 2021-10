Consultoria imobiliária paulistana abre escritório na Colômbia

A consultoria imobiliária Siila, fundada em São Paulo em 2015, está abrindo o segundo escritório fora do País. O primeiro foi na Cidade do México, em 2018, e o próximo é em Bogotá, capital da Colômbia. O país tem uma das cinco maiores economias da América Latina e vem atraindo fluxo crescente de investidores em prédios corporativos, galpões logísticos e shoppings.

São justamente esses mercados que a Siila vai acompanhar, produzindo relatórios com dados sobre a quantidade de locações, valores dos aluguéis, níveis de ocupação e lançamentos, entre outros dados. A cobertura priorizará as cidades de Bogotá, Medellín, Calí, Barranquilla e Cartagena.

Tanto aqui quanto no exterior, a disputa é com gigantes do naipe de CBRE, JLL e Newmark. Mesmo assim, a percepção é de que há espaço para a atuação de uma empresa local, com o uso do modelo das multinacionais para a América Latina, segundo o CEO da Siila, Giancarlo Nicastro (ex-Cyrela, Odebrecht e Gafisa). Ao contrário das concorrentes, a Siila faz apenas monitoramento de mercado, e não o serviço de corretagem.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 04/10/2021 às 11h26.

