Consultoria inglesa vê impacto reduzido da guerra no Brasil e recomenda País

A invasão da Ucrânia pela Rússia terá efeitos econômicos em todos os países, mas o peso vai variar em cada mercado. No Brasil, o impacto tende a ser limitado e o País deve ser beneficiado com fluxos internacionais de capital, segundo a consultoria inglesa TS Lombard, que fez um estudo para investigar os países mais e menos impactados pelo conflito militar. A casa manteve a recomendação a seus clientes de exposição “overweight” no Brasil, ou seja, sugere alocação acima da média do mercado em ativos brasileiros.

Investimentos para emergentes deixarão de ir para a Rússia e devem ser direcionados ao País

Segundo a analista da TS Lombard, Elizabeth Johnson, a expectativa é que “o Brasil continue a se beneficiar da rotação em direção aos mercados emergentes pelos investidores internacionais”. Com o temor de alta de juros no mundo, estes investidores estão buscando ações ligadas a crescimento, que incluem as produtoras de commodities.

Apesar de a Rússia ser um parceiro comercial importante do Brasil, não está nem entre os seus 10 maiores em volumes de compras externas. Para a economia brasileira, o maior risco do conflito visto pela TS é que a inflação siga alta, por causa do impacto no preço do petróleo, o que pode obrigar o Banco Central a elevar mais os juros.

A consultoria prevê que os juros serão elevados até 12,25%, sendo que o BC pararia o ciclo de altas em maio. Há chance crescente, porém, de esse cenário não se confirmar e as elevações prosseguirem no segundo semestre.

A consultoria acredita que a Petrobras deve limitar os repasses da alta do petróleo aos preços dos combustíveis, mantendo os valores abaixo das cotações internacionais, em meio à crescente pressão política. Já os produtores de grãos devem sofrer mais, por causa da disparada dos custos dos fertilizantes. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços internacionais das commodities pode compensar parte deste efeito.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 28/02 às 16h48.

