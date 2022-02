Consumidor alivia medidas de ajuste contra inflação no supermercado

Na batalha para contornar a inflação, consumidores fazem o que podem. Na hora de comprar comida, o número de itens que entra nos carrinhos vem caindo desde abril, segundo dados da GS Ciência do Consumo, especializada em inteligência de varejo. A tendência ainda é predominante, mas perdeu força em janeiro. No mês passado, os alimentos tiveram a menor redução em termos de itens adquiridos desde junho, de 15 para 14.

Uma análise de preços ajuda a explicar a necessidade dos consumidores. Itens como café e açúcar subiram mais de 45% em janeiro na comparação anual. No primeiro mês do ano, o índice oficial de inflação (IPCA) alcançou o maior nível desde 2016 e mostrou variação de 10,38% no acumulado em 12 meses.

Os dados da consultoria também mostram que vem perdendo força a chamada compra de abastecimento, com mais itens e sortimento. A modalidade teve uma queda de 0,54 ponto porcentual no faturamento. Ganharam espaço as compras de reposição e conveniência, em linha com os novos hábitos dos consumidores.

As conclusões foram tiradas com base em 30 milhões de transações do varejo. A consultoria reúne dados de mais de 300 clientes do varejo e da indústria. Segundo o levantamento, o faturamento no varejo alimentar subiu 2,53% em janeiro.

