Consumidor corta gastos e supermercado vende 40% menos ovos de páscoa

A economia pesou mais que a tradição. Este ano, os supermercados venderam 40% menos ovos de Páscoa do que no ano anterior, segundo a Neogrid. A explicação é que os consumidores, que estão contendo algumas despesas em meio a um cenário de endividamento e desemprego ainda elevados, preferiram outros tipos de chocolate. Enquanto as vendas de ovos foram menores, a comercialização de chocolates em geral teve alta de 30% na Páscoa deste ano.//DAYANNE SOUSA

