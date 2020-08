Consumidor deverá priorizar marcas que agiram bem na pandemia

Os consumidores deverão priorizar empresas que agiram bem durante a pandemia. Na Black Friday, por exemplo, 51% dizem que irão priorizar produtos de marcas que fizeram algo positivo durante a pandemia, segundo pesquisa da Globo feita com mais de 1700 pessoas das classes ABC em todas as regiões do país, na segunda semana de agosto.

Solidariedade. 8 em cada 10 pessoas que ainda não sabem se irão realizar compras e não pretendem gastar em 2020, mudariam de ideia se a aquisição de serviços e produtos pudesse ajudar a manter empregos.

