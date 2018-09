Consumo com cartões próprios cresce 32% no semestre, aponta DMCard

Coluna do Broadcast

Os cartões de marca própria, os chamados private label, seguiram crescendo no primeiro semestre deste ano, a despeito da economia brasileira não ter retomado no ritmo esperado. A DMCard, administradora desses plásticos, somou movimentação de R$ 814 milhões no período, montante 32% superior ao registrado na primeira metade de 2017.

Mais racional. No primeiro semestre, o consumidor também se mostrou mais racional. Conforme a DMCard, embora a frequência tenha aumentado 41% no período, o tíquete médio gasto encolheu 5,5%, passando de R$ 131,01 na primeira metade de 2017 para R$ 123,87 no mesmo intervalo deste ano.

