Consumo de gás natural no Brasil cresce 9% no 1º trimestre

O consumo de gás natural no País cresceu 9% no primeiro trimestre frente ao mesmo período do ano anterior. Foram consumidos 59,55 milhões de metros cúbicos/dia na média dos três meses iniciais de 2018, com destaque para as indústrias, que demandaram 25,7 milhões de metros cúbicos diários, alta de 6,7%. Já o consumo residencial cresceu 19,56% no período e a classe comercial consumiu 9,32%. As informações fazem parte do levantamento estatístico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), feito com concessionárias em 20 Estados.

Nem tanto. Os dados de março, no entanto, mostram um ritmo de retomada menos intenso. A expansão do consumo consolidado do País foi de 2,38% em relação a igual mês de 2017, com uma ligeira queda da demanda industrial, de 0,42%, compensada pela expansão de 25,40% do consumo residencial e de 12,21% do consumo de gás natural veicular (GNV).

