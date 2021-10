Conta digital para menores de idade vira “filão” para bancos

Em uma disputa acirrada e crescente entre bancos tradicionais e fintechs, os menores de idade já entraram no foco de atenção das instituições financeiras. Com isso, as crianças e jovens ganham cada vez mais opções. Desta vez é o C6 que lança uma conta focada nesse público, batizada de C6 Yellow. Antes o next, banco digital do Bradesco, já tinha dado um passo semelhante ano passado, ao lançar uma conta focada nos menores de idade por meio de uma parceria com a Disney para utilizar os personagens para customização da interface. Também no ano passado o banco Inter lançou a “conta kids”.

No caso do C6, jovens clientes poderão escolher a cor do cartão entre a cartela que inclui as opções de amarelo, azul, verde, rosa e laranja. Será possível aos pais utilizar a opção mesada e programar uma entrada mensal na conta dos filhos – e todos os gastos serão comunicados por SMS.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/10/2021 às 16h18.

