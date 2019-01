Contabilizei recebe aporte de R$ 75 milhões liderado por fundo americano

Coluna do Broadcast

Especializado em contabilidade para micro e pequenas empresas, a Contabilizei recebeu aporte de R$ 75 milhões, numa rodada de investimentos liderada pelo fundo norte-americano Point 72, que entra pela primeira vez no Brasil. O investimento também teve participação da International Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial, o Quona e o Fintech Colletiveh.

Democratizar. Com o aporte, a Contabilizei, que tem escritórios em São Paulo e Curitiba, pretende contratar e ampliar serviços. Hoje, a empresa tem mais de 200 funcionários e 10 mil clientes. O investimento engrossa a lista de apoiadores, que já contava com Kaszek Ventures, e.Bricks, Endeavor Catalyst e Curitiba Angels. Fundada em 2013 por Vitor Torres e Fábio Bacarin, a plataforma já processou R$ 2 bilhões em faturamento dos clientes, com mais de R$ 500 milhões em impostos. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +