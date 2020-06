Controvérsia sobre licença para transporte de passageiros chega à Justiça

Brasília, 14/06/2020 – O regime de autorizações para o transporte interestadual e internacional de passageiros, que amplia a concorrência nesse setor, continua a gerar controvérsias, agora, na Justiça. A Expresso Guanabara, uma das maiores empresas do País, obteve liminar na Justiça Federal do Ceará para derrubar uma decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que vedou a transferência de mercados entre companhias.

No processo, a ANTT argumenta que as transferências são dispensáveis no modelo de autorizações – que permite a qualquer empresa interessada começar a operar uma linha e praticar preços livremente. O órgão regulador afirma ainda que apenas revogou expressamente algo que já estava revogado tacitamente. A resolução que regulamentou o novo regime estabelecia um prazo de transição de cinco anos, encerrado no fim de 2019. A ANTT vai recorrer da decisão.

A Expresso Guanabara argumenta que a ANTT violou seu regimento, pois deveria ter realizado audiência pública antes de editar a norma, disse à Coluna Fernando Villela, advogado da empresa. A companhia avalia que a transferência do direito de explorar uma linha é a melhor forma de assegurar sua continuidade quando uma companhia perde o interesse em operá-la.