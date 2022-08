Copa do Mundo tardia, em meio a Black Friday e Natal, gera incertezas no varejo

Eleição, Black Friday e Natal já seriam uma combinação intensa para o varejo neste segundo semestre. No entanto, em 2022, soma-se a essa lista de eventos a Copa do Mundo, que, de maneira atípica, acontecerá no verão brasileiro e praticamente atravessará a sexta-feira de promoções do mês de novembro e o feriado natalino. Tantos eventos sobrepostos têm deixado as expectativas de vendas turvas para os analistas.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, do lado positivo para as vendas, está a maior quantidade de dinheiro a circular pela economia. Exemplo disso é a ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600 até o fim do ano e uma série de auxílios para diversas categorias de trabalhadores. A redução do ICMS cobrado sobre os combustíveis, que contribuiu para frear a inflação, e melhoras nos números de desemprego também são fatores favoráveis.

No entanto, o fato de as datas que costumam aquecer o setor estarem embaralhadas com o evento futebolístico é considerado um ponto de atenção. A Copa do Catar será realizada de 21 de novembro até 18 de dezembro. Será a primeira edição do campeonato no fim do ano, uma solução adotada em função das altas temperaturas do país-sede, no Oriente Médio.

Em relatório, a XP afirmou ver “desafios para as compras por impulso, já que os consumidores provavelmente devem se concentrar em assistir aos jogos da Copa durante esse período”.

“Historicamente, a Copa do Mundo desencadeia uma demanda maior por TVs e artigos esportivos, sendo os primeiros geralmente antes do início do campeonato. No entanto, de acordo com a Eletros (Associação Brasileira dos Produtores de Eletrônicos), as vendas ainda não aceleraram tanto e estão abaixo dos níveis de 2018 em aproximadamente 30%, sugerindo que a recuperação ainda pode ocorrer ao longo do 3º e 4º trimestres, embora potencialmente mitigada pela antecipação do consumo de bens duráveis durante a pandemia, aliada a uma renda disponível ainda apertada”, escrevem os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Tiago Suedt.

Terra, da SBVC, acrescenta que o setor de bens duráveis continua enfrentando um cenário desafiador. “Os setores de maior risco ainda são os que dependem de crédito, como o de eletroeletrônicos. As únicas exceções são televisões e celulares, a primeira pela Copa do Mundo e o segundo pela chegada do 5G”. Ele diz ainda que, neste ano, existem dúvidas a respeito de como será encarado o resultado das eleições e como isso deve afetar a confiança do consumidor.

Quem ganha e quem perde

Os analistas da XP destacam, por exemplo, que o varejo alimentar deve se beneficiar da data, pois os consumidores costumam frequentar bares e restaurantes, que são atendidos pelos atacados e atacarejos, ou ficar em casa para assistir aos jogos, o que impulsiona compras para o abastecimento do lar. A avaliação vai no mesmo sentido de declarações recorrentes de executivos da Ambev, que indicam que a torcida pela seleção brasileira de futebol no verão deve favorecer o consumo de cerveja.

O CEO da companhia, Jean Jereissati, disse a investidores em julho deste ano que o segundo semestre pode apresentar melhor receita e rentabilidade no Brasil. Ele acredita que a Copa do Mundo deve ser uma alavanca de vendas para a companhia. Além disso, avaliou, nos próximos meses, o Brasil deve viver momentos de polarização em decorrência das eleições. Assim, na sequência, a Copa deve ser um momento de grande confraternização.

Os analistas da XP ponderam que “durante os dias de jogos do Brasil, a atividade comercial e a circulação de pessoas são reduzidas, o que deve prejudicar as vendas do canal físico em seu trimestre mais relevante”. Como referência, o número de passageiros que utilizaram o serviço público de ônibus em São Paulo (SPTrans) foi 20% menor, em média, durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2018, observam os analistas.

Animados, mas nem tanto

O CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, disse a investidores, durante a última teleconferência de resultados da companhia, que não avalia que o estoque da companhia esteja alto. “A perspectiva de venda é melhor no segundo semestre. É preciso avaliar o estoque de acordo com a perspectiva”, disse.

A companhia teve de readequar pouco a pouco seu estoque, depois de ter se preparado com mercadorias demais para o fim de 2021 e ver seus estoques subirem de 70 para 100 dias. Depois de lidar com esse problema, o Magazine Luiza terminou junho deste ano com R$ 7,965 bilhões em estoques. O número está um pouco acima do registrado no mesmo período de 2021, R$ 7,496 bilhões. No entanto, o diretor financeiro, Roberto Belíssimo, chamou a atenção para o fato de que sem a consolidação dos números da Kabum (empresa adquirida em julho do ano passado), os estoques do fim do primeiro semestre estariam menores que os observados um ano antes.

O vice-presidente comercial e de operações, Fabrício Garcia, afirmou ainda ver “um aumento na demanda entre 30 e 40% dos aparelhos 5G”. “Então a perspectiva para o 5G é muito boa e com certeza ela gera demanda de tíquete médio alto – e nós estamos muito preparados para isso”, afirmou.

Ao Broadcast, após a conferência de resultados, o CEO da Via (dona das Casas Bahia e do Ponto), Roberto Fulcherberguer, disse que a empresa está preparada para as vendas do fim do ano. “Estamos bem programados”, afirmou. Ele acredita que o pagamento do Auxílio Brasil aumentado deve ter impacto maior no quarto trimestre para empresas como a Via, já que, a exemplo do que se viu com o Auxílio Emergencial, as primeiras parcelas devem ir para o pagamento de dívidas e consumo básico. A Via terminou junho com R$ 6,633 bilhões em estoque, frente a R$ 7,303 bilhões no mesmo período de 2022.

“Embora vejamos a sobreposição da Copa do Mundo com a Black Friday como um risco para a demanda do quarto trimestre, a perspectiva difere entre as categorias com bens duráveis e TVs provavelmente ganhando participação dos consumidores; Empresas de consumo discricionário/dependentes da circulação de pessoas enfrentando desafios; e varejo alimentar beneficiado da maior procura por itens para os dias de jogos do Brasil”, escrevem Eiger, Suedt e Senday, da XP.

