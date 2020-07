Corporate Finance estreia fundo de R$ 300 milhões para empresas em reestruturação

De olho no ambiente de juros baixos, com investidores buscando ativos de maior retorno e um número crescente de empresas em dificuldades, a Corporate Consulting, especializada em reestruturação de empresas, vai estrear no mercado de private equity (compra de participação em empresas). Em seu alvo, estarão companhias em processo de reestruturação.

Startups também entram no radar de fundo

O primeiro fundo, que nasce em sua subsidiária Corporate Finance, Investimentos e Participações, terá R$ 300 milhões para investir em empresas com potencial de recuperação. Sob o comando de Luís Alberto de Paiva, os primeiros aportes devem começar ainda neste ano. Startups também entrarão no radar.

