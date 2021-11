Corretora americana Avenue lança marketplace com grandes marcas dos EUA

Na onda dos bancos digitais e corretoras, a plataforma de investimentos no exterior Avenue lançou seu próprio marketplace, espécie de shopping virtual, com estreia na Black Friday. A ideia é levar os clientes a mergulhar na data mais tradicional de desconto dos Estados Unidos. A Avenue firmou contrato com 30 marcas como Hurley, Dell, Cousera, Champion e Microsoft. As compras permitirão cashback de 20%.

Em agosto, a Avenue recebeu aporte de R$ 150 milhões, liderado pelo gigante japonês Softbank, que passou a ter assento no conselho da corretora. O marketplace acontece com a expansão da corretora para além dos investimento, com a oferta de produtos bancários. Fundada há três anos pelo empreendedor Roberto Lee, que criou a corretora Clear (vendida para a XP) e a WinTrade, a Avenue tem mais de US$ 1 bilhão sob custódia atualmente.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/11/21, às 18h11.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter