Corretora cria plataforma online para pagamento de intercâmbio

Coluna do Broadcast

A Ibpay, corretora focada em câmbio, está lançando uma plataforma online exclusivamente para pagamento de intercâmbio educacional.

A cotação da moeda destino é calculada instantaneamente. A motivação para lançar o serviço veio da identificação de aumento no interesse de brasileiros pelo intercâmbio.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Intercâmbio (Belta), houve crescimento de 23% no mercado brasileiro de educação estrangeira no ano passado, elevando a mais de 300 mil o número de estudantes no exterior.