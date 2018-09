Corretora Marsh e Prevent se unem para crescer em pessoas físicas

A corretora de seguros Marsh e a operadora de saúde Prevent Senior juntaram forças para crescer junto às pessoas físicas. A aposta é ofertar planos individuais nos canais digitais em um momento em que este mercado está escasso, uma vez que poucos players atuam no segmento.

Um mais um

O setor de saúde tem sido palco de parcerias no País entre quem vende e quem assume o risco. A seguradora espanhola Mapfre e a Qualicorp, por exemplo, conversam há tempos para explorarem o segmento juntas no que batizaram de “Uber da saúde”. O plano, contudo, ainda não saiu do papel.

