Coluna do Broadcast

A corretora Modalmais, do Banco Modal, ampliou a mesa de operações com opções e tem como meta faturar R$ 12 milhões por ano nesse segmento. Para isso, contratou Breno Santos, que chefiava a mesa de opções da Guide, além de outras quatro pessoas da mesma equipe. Também está nos planos da corretora para este ano adicionar 20 operadores para atender exclusivamente as gestoras de recursos.

