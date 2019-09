Corretora quer ampliar quadro de mulheres em programação de sistemas

Até o fim do ano, a corretora Easynvest espera expandir em 30% a equipe digital, e pretende incentivar o protagonismo feminino. Uma das linguagens de programação mais usada para criar os sistemas de investimento da corretora, a C#.NET, faz parte do programa AceleraDev C#.NET Women, em parceria com a escola de programação Codenation, com a oferta de bolsas de estudos integrais às participantes. São 20 vagas para mulheres e trans, na Faculdade de Tecnologia Bandeirantes (BandTec), em São Paulo. Inscrições até 15 de setembro.

