Corretoras de câmbio terão alternativa para abertura de contas no exterior

A Abracam, associação que representa instituições de câmbio, como bancos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores, fechou uma parceria com a norte-americana NACHA, associação de pagamentos eletrônicos, que promete acabar com a dependência dos agentes de câmbio de alguns poucos grandes bancos estrangeiros para terem contas no exterior.

Dependência. Tirando os maiores bancos brasileiros com filiais lá fora, as demais instituições brasileiras que operam câmbio mantêm contas em bancos estrangeiros. O Bank of America Merrill Lynch, por exemplo, é um dos que mais têm contas de bancos brasileiros.