Corretoras registram salto em número de clientes que compram BDRs

Com o acesso das pessoas físicas aos BDRs, que são os títulos de ações estrangeiras listados no Brasil, a demanda só tem crescido, com os brasileiros em busca de diversificação. Na Clear, uma das corretoras do Grupo XP, o aumento dos clientes comprando BDRs subiu 240 vezes entre os dias 22 de outubro e 05 de novembro. Já o número de ordens cresceu 40 vezes. Até há pouco tempo, esses papéis estavam disponíveis apenas para grandes investidores, com mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros.

Campeão. Nesse período, até o dia 5, o BDR da Alphabet, dona da Google, foi a campeã de procura, segundo dados da B3. Logo depois está o Mercado Livre. Na sequência, estão outras gigantes do mundo tech, como Apple, Tesla e Alibaba.