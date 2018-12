Corte de verbas para carnaval carioca preocupa Federação de hospedagem

O impacto da redução das verbas para o tradicional carnaval carioca, que teve seu orçamento enxugado em R$ 500 mil para a edição de 2019, preocupa a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA). Isso porque embora, até aqui, a ocupação média dos hotéis para a data seja de praticamente 80% na Zona Sul do Rio de Janeiro, as reservas feitas não estão necessariamente pagas.

Em xeque

Na Barra da Tijuca, em razão do aumento da oferta de quartos após os Jogos Olímpicos, a demanda ainda é insuficiente e, no momento, a ocupação está abaixo de 50%. Para que os hotéis do Centro da cidade atinjam uma “média adequada”, na visão da FBHA, as notícias referentes ao carnaval carioca precisam melhorar. Com as contas em xeque, a prefeitura do Rio cortou 50% da verba para os desfiles do ano que vem.

