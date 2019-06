Cotado para o Patagônia vai presidir consórcios no Banco do Brasil

Cotado para uma vaga no banco argentino Patagônia, Alex Rangel Alonso foi redirecionado e vai presidir a empresa de consórcios do Banco do Brasil, a BB Consórcios. Atualmente, o executivo atua na área de meios de pagamentos da instituição. Seu nome foi cogitado para o Patagônia, do qual o BB detém 80,38%, mas não chegou a ser indicado. Para a vaga o BB escolheu Delano Valentim de Andrade, diretor de marketing do banco, que deixou o posto após um filme publicitário da instituição ser retirado do ar ao desagradar ao presidente Jair Bolsonaro.

A um passo. O nome de Alonso foi enviado para a Casa Civil e segue no aguardo da confirmação para assumir como presidente da BB Consórcios. Procurado, o BB não comentou.

