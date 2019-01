Cotado para vice-presidente de Finanças na Caixa, Laloni já foi processado pelo próprio banco

Cotado para assumir a vice-presidência de Finanças e Controladoria (CFO) da Caixa Econômica Federal, o ex-UBS André Laloni tinha um processo junto ao banco público até meados de 2017. A ação, aberta pela própria instituição em 2015, era por conta de um crédito aberto, ou seja, não pago, para a compra de material de construção no valor de mais de R$ 213 mil. Laloni e Caixa chegaram em um acordo em abril de 2017, quando o montante foi quitado.

CFO. Com passagens por bancos de investimento estrangeiros como Goldman Sachs e Barclays, além de Itaú Unibanco, ele participa do processo seletivo para uma das vice-presidências da Caixa. Seu nome é bem quisto no banco, o que pode ajudá-lo a galgar o posto que hoje é de Arno Meyer, no banco desde dezembro de 2016. Procurada, a Caixa não comentou. Já André Laloni não retornou o pedido de entrevista da Coluna.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+