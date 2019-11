Coworking fora das grandes capitais movimentará R$ 20bi no Brasil até 2029

Por Fernanda Guimarães

São Paulo, 26/11/2019 – Apesar da enorme crise do WeWork, que recebeu investimentos do gigante japonês Softbank, o potencial do negócio de escritórios compartilhados segue em expansão. Pesquisa do Internacional Workplace Group (IWG), dona das marcas Regus e Spaces no Brasil, aponta que os escritórios compartilhados fora das capitais movimentarão mais de R$ 20 bilhões até 2029 no País, podendo gerar cerca de 71 mil empregos. Segundo a pesquisa, mais de 157 mil pessoas trabalharão em espaços de coworking em regiões fora dos grandes centros urbanos brasileiros nos próximos 10 anos.

Notícia publicada no Broadcast dia 26/11/2019, às 17:57:29

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter