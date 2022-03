CPFL quer R$ 800 mi do empréstimo aprovado pela Aneel para cobrir custos da crise hídrica

A CPFL Energia quer R$ 800 milhões do pacote de socorro ao setor elétrico aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última terça-feira, 15, disse o presidente da empresa, Gustavo Estrella, ao Broadcast Energia.

O montante total do crédito autorizado pela agência é de R$ 5,3 bilhões, e o dinheiro será utilizado para cobrir o descasamento no caixa das distribuidoras em relação aos custos da geração térmica e da importação de energia, provocados pela crise hídrica no ano passado.

Na prática, essa medida permitirá diminuir o aumento das tarifas de energia neste ano, fazendo com que o consumidor pague apenas a partir de 2023, com juros. “O que pudermos fazer para reduzir a pressão tarifária sobre o nosso cliente, vamos fazer”.

De acordo com o executivo, o valor autorizado para o empréstimo poderia ser maior, em torno de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões, que foi o custo total provocado pela crise hídrica. Desse modo, seria possível evitar reajustes acima de dois dígitos neste ano por algumas distribuidoras. “Poderíamos ser mais ambiciosos nesse empréstimo”, disse Estrella.

Ele, contudo, afirmou que a medida foi aprovada num bom momento, uma vez que, diante da melhora no regime de chuvas, que tem proporcionado a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, as tarifas devem aumentar menos no ano que vem, quando as parcelas serão pagas na conta de luz. “É o cenário ideal para tirar isso do colo do consumidor”.

Além dos R$ 5,3 bilhões autorizados pelo regulador, há previsão de uma nova rodada de empréstimos com valor semelhante, o que poderia elevar a conta para R$ 10,5 bilhões.

Diante da pressão tarifária estimada para esse ano, e das incertezas que ainda pairam sob a economia do País, o diretor-presidente da CPFL acredita que um dos principais desafios do ano será manter a inadimplência sob controle. “Convivemos com a inadimplência mais elevada no ano passado, e para 2022 ainda é um desafio, porque teremos reajustes tarifários elevados”.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 17/03/22, às 20h04.

