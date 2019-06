CPFL tem demanda abaixo do piso em oferta de ação

Os investidores querem mais desconto na oferta de ações da CPFL Energia, que está com sua oferta subsequente (follow on) na rua. O mercado indica que está disposto a pagar R$ 27 pela ação. O valor está abaixo da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre R$ 29,30 e R$ 35,30. A dúvida é se a controladora da companhia, a chinesa State Grid, aceitará vender a um preço menor daquele que pagou pela companhia há mais de dois anos, se considerado a correção do valor do negócio pelo juro do período. A precificação da ação está marcada para quarta-feira, dia 12. Na segunda-feira, 10, a ação da CPFL terminou o dia cotada a R$ 28,30. Procurada, a elétrica não comentou.

Já na oferta de papéis do BTG Pactual, cujo preço da unit será fixado nesta terça-feira, 11, investidores indicaram disposição para pagar entre R$ 45 e R$ 47, patamar em que a demanda supera mais de uma vez a oferta. Nesta seunda-feira, a unit da instituição fechou cotada a R$ 47,35. Procurado, BTG não comentou.