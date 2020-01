CPTM vende direito de exploração de mídia; Eletromídia dá maior lance

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizou um grande pregão para concessão dos direitos de exploração de mídia e publicidade pela primeira vez nas suas estações de embarque e desembarque. Realizado na Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), o pregão teve 630% de ágio na outorga inicial, partindo de R$ 16 milhões e chegou a R$ 109,5 milhões. A Eletromídia deu o maior lance e terá o direito de exploração por 10 anos. A documentação está sendo analisada e a homologação será anunciada nos próximos dias.

Metrô. O resultado foi recebido com bons olhos por membros do governo. O metrô de São Paulo concedeu, em 2017, por uma outorga inicial de R$ 52 milhões (ou R$ 375 milhões total), os espaços publicitários da maior parte da rede – as Linha 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha – por 10 anos. A vencedora foi a empresa multinacional JCDecaux.