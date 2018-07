CRA de R$ 600 mi da M.Dias Branco fica em risco

A venda de R$ 600 milhões de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da M.Dias Branco, marcada para amanhã, 12, corre o risco de ser suspensa. A empresa informou que foi um dos alvos da operação Tira-Teima, desdobramento da Lava Jato, deflagrada ontem pela Polícia Federal, e que está colaborando com as autoridades. Bancos estruturadores da operação já checavam com investidores o interesse na oferta. Os recursos deveriam reforçar o caixa da companhia, que acaba de adquirir a fabricante de biscoitos Piraquê por R$ 1,55 bilhão. Procurada, a empresa não comentou sobre a emissão.

