A plataforma digital Credihome registrou aumento de três vezes na demanda por crédito imobiliário em junho, somando R$ 5,6 bilhões. Ao todo foram 25 mil pedidos. Para a startup, a integração automática com os bancos e a parceria com o site Imovelweb ajudaram no movimento. No ano, a demanda já passa dos R$ 12 bilhões.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter