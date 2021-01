Credit Brasil se prepara para lançar gestora e startup em 2021

A Credit Brasil, que atua no mercado de direitos creditórios, se prepara para explorar novas frentes de negócios em 2021, com o lançamento de duas subsidiárias: a CB Partners, que vai operar com estruturação de fundos, venda de cotas de fundos e de debêntures, e a startup CB Consult, com a oferta de antecipação de recebíveis somada à disponibilização de inteligência de crédito.

Expansão. O grupo, que movimenta R$ 1,9 bilhão por ano em crédito, já iniciou também o desenvolvimento de produtos para pessoas físicas, por meio da estruturação de veículos de crédito específicos para atender à demanda de consignado nas micro, pequenas e médias empresas. Os produtos devem chegar ao mercado até o final do primeiro de trimestre de 2021 e, segundo o CEO do grupo, Gustavo Catenacci, devem elevar em 20% o volume de negócios neste ano.

