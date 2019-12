Creditas vê consignado para trabalhador de empresa privada crescer 10 vezes

A plataforma online de crédito com garantia Creditas, criada por Sergio Furio (foto) e que tem entre seus investidores o gigante japonês SoftBank, viu sua nova frente de negócios, de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, crescer fortemente em apenas alguns meses. Lançado em setembro, o produto teve crescimento de 10 vezes e a expectativa é replicar a expansão em 2020. A Creditas não divulga números sobre o montante de empréstimos de suas linhas de crédito.

Leia também: SoftBank lidera aporte de US$ 231 mi na startup brasileira Creditas

Terreno fértil. Esse mercado, no entanto, tem grande potencial. Hoje, o produto mais explorado pelas instituições financeiras é o crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. De acordo com dados do Banco Central, dos mais de R$ 376 bilhões concedidos pelo consignado, apenas R$ 22 bilhões são direcionados ao setor privado.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter