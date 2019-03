Crédito concedido a partir de duplicatas cresce 17% no ano passado

A concessão de crédito a partir de desconto de duplicatas cresceu 17% no ano passado, em relação a 2017, atingindo R$ 777 bilhões, pelos cálculos da Central de Registro de Direitos Creditórios (CRDC). A expectativa para esse ano é de continuidade na expansão na tomada desse tipo de crédito, utilizado especialmente para capital de giro das empresas, com a esperada aprovação da lei que regulamenta a duplicata eletrônica, que aumenta a segurança e transparência do sistema.

Por segmento. As operações de crédito lastreadas em duplicatas no Sistema Financeiro Nacional seguem liderando as estatísticas do mercado. No ano passado, tiveram aumento de 27%, enquanto as operações de crédito com duplicatas registradas por factorings e por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) registraram crescimento de 5%.

